Нацбанк покращив оцінку зростання ВВП України у 2023 р. до 5,7% і зберіг прогноз 3,6% на 2024 р.

Національний банк України (НБУ) покращив оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році з 4,9% у жовтневому макропрогнозі до 5,7%, зберігши очікування зростання у 2024 році на рівні 3,6% і погіршивши на 0,2 відсоткових пункти (в. п.) прогноз на 2025 рік - до 5,8%, ідеться в релізі регулятора в четвер.

"У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування насамперед за рахунок вищих урожаїв пізніх культур і розвитку альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для покращення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік - до 5,7%", - пояснив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

Серед інших позитивних чинників він відзначив високу адаптивність бізнесу і населення до умов війни, а також м'яку фіскальну політику, яка підтримувалася завдяки значним обсягам міжнародного фінансування.

Уточнюється, що у зв'язку з меншою, ніж очікувалося, інфляцією, оцінку номінального ВВП України за 2023 рік знижено до 6,51 трлн грн із 6,625 трлн грн, за 2024 р. - до 7,58 трлн грн із 7,73 трлн грн і за 2025 р. - до 8,71 трлн грн із 8,9 трлн грн.

За словами Пишного, 2023 року економіка України повернулася до зростання, і продовжить відновлюватися в наступні роки.

"У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% насамперед завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Однак темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж торік, у зв'язку з очікуваним зменшенням врожаїв і посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни", - поінформував голова центробанку.

Водночас, за прогнозами регулятора, у 2025-2026 роках зростання економіки прискориться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, покращенню споживчих та інвестиційних настроїв, а також впровадженню євроінтеграційних реформ.

"У післявоєнний час м'яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази", - резюмував Пишний.

Водночас у разі продовження війни у 2025 році прогноз зростання економіки може бути погіршений, зазначив центробанк.