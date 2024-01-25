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До Реєстру вимог України про відшкодування збитків може надійти близько 10 млн позовів - ЗМІ

До Реєстру вимог України про відшкодування збитків може надійти близько 10 млн позовів - ЗМІ

 

Кількість позовів у Реєстрі вимог України про відшкодування збитків унаслідок вторгнення РФ може становити близько 10 млн, заявив Маркіян Ключковський, виконавчий директор міжнародного реєстру, повідомляє "Голос Америки".

"Я не здивуюся, якщо вона досягне 10 мільйонів", - сказав Ключковський.

У реєстрі будуть зібрані "позови, пов'язані із загибеллю людей і тілесними ушкодженнями, з примусовим переміщенням або депортацією, з тілесними ушкодженнями, з тортурами та іншими видами фізичних страждань, зокрема з сексуальним насильством у конфлікті", - сказав він журналістам у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі.

Інші категорії, за словами Ключковського, включатимуть "претензії, пов'язані з втратою доходу, доходів або майна, претензії, пов'язані з втратою бізнесу і претензії, пов'язані зі шкодою, нанесеною довкіллю".

Наголошується, що в кінцевому підсумку Реєстр збитків підіб'є підсумки фінансової діяльності з метою отримання репарацій від Москви.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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