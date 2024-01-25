Фінансові новини
- |
- 25.01.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Реєстру вимог України про відшкодування збитків може надійти близько 10 млн позовів - ЗМІ
14:25 25.01.2024 |
Кількість позовів у Реєстрі вимог України про відшкодування збитків унаслідок вторгнення РФ може становити близько 10 млн, заявив Маркіян Ключковський, виконавчий директор міжнародного реєстру, повідомляє "Голос Америки".
"Я не здивуюся, якщо вона досягне 10 мільйонів", - сказав Ключковський.
У реєстрі будуть зібрані "позови, пов'язані із загибеллю людей і тілесними ушкодженнями, з примусовим переміщенням або депортацією, з тілесними ушкодженнями, з тортурами та іншими видами фізичних страждань, зокрема з сексуальним насильством у конфлікті", - сказав він журналістам у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі.
Інші категорії, за словами Ключковського, включатимуть "претензії, пов'язані з втратою доходу, доходів або майна, претензії, пов'язані з втратою бізнесу і претензії, пов'язані зі шкодою, нанесеною довкіллю".
Наголошується, що в кінцевому підсумку Реєстр збитків підіб'є підсумки фінансової діяльності з метою отримання репарацій від Москви.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
ТОП-НОВИНИ
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі
|Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело
|Британія запропонувала Шольцу вихід з дилеми щодо Taurus, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Агрохолдинг Косюка купив виробника овочів на Київщині
|НБУ вважає реалістичним роловер на ринку ОВДП 140-150% у 2024 р.
|НБУ очікує в лютому місію МВФ і успішний перегляд програми
|Нацбанк покращив оцінку зростання ВВП України у 2023 р. до 5,7% і зберіг прогноз 3,6% на 2024 р.
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%
|НБУ знизив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $40,4 млрд через зростання дефіциту поточного рахунку
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
Бізнес
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти