ЄБРР планує інвестиції в Україну у 2024 р. EUR1,5 млрд після EUR2,1 у 2023 р.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) протягом 2023 року надав рекордну фінансову допомогу в EUR2,1 млрд, водночас у наступні роки планує фінансувати Україну на суму EUR1,5 млрд щорічно, повідомляють у пресрелізі.

"Інвестиції в Україну під час війни планується продовжувати на рівні майже €1,5 млрд на рік, водночас збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення", - наголошується в повідомленні ЄБРР.

Минулого року керівники ЄБРР ухвалили рішення збільшити оплачений капітал банку на EUR4 млрд, - до EUR 34 млрд, із метою надання подальшої підтримки Україні.

У банку нагадали, що Україні було надано EUR2,1 млрд упродовж минулого року та EUR1,7 млрд за 2022 рік, що дало змогу ЄБРР виконати свою мету - інвестувати до EUR3 млрд в Україну впродовж 2022-2023 років уже в жовтні минулого року.

Зазначається, що донорське фінансування для підтримки реального сектору економіки країни впродовж зазначеного проміжку часу становило EUR1,6 млрд. Уточнюється, що понад EUR409 млн із цієї суми було виділено лише у 2023 році.

"Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, зокрема Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди", - свідчить інформація в релізі.

Ба більше, торік ЄБРР виділив EUR1 млрд приватному сектору, зокрема EUR600 млн кредитних коштів через партнерські фінансові установи в Україні та EUR400 млн у межах своєї Програми сприяння торгівлі.

ЄБРР наразі виділяє п'ять пріоритетних сфер для інвестицій в Україну: енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Окрім фінансування, банк продовжує підтримку реформ в Україні, реалізація яких сприяє подальшим інвестиціям приватного сектору, та подальшого руху України до членства в ЄС. Повідомляється, що ЄБРР протягом вищезазначеного часу продовжував роботу з урядом та іншими держорганами над питаннями, пов'язаними з євроінтеграцією та виконанням вимог ЄС.

Банк також сприяє Україні в підготовці до ефективного використання великих обсягів фінансування, що знадобляться на етапі відновлення, і ЄБРР разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Світовим банком допомагає міністерствам та відомствам розвивати інституційну спроможність, а також надає техдопомогу Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури України для створення ефективного проєктного офісу.