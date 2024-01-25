Українським морським коридором експортували 18 мільйонів тонн вантажів

З початку роботи українським морським коридором експортовано 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу, з яких 12,7 млн тонн - агропродукція.

Про це повідомив голова ДП «Адміністрація морських портів України» Юрій Литвин, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу АМПУ у Фейсбуці.

"Безумовним досягненням 2023 року став початок роботи оголошеного ВМС ЗСУ тимчасового морського коридору, який дозволив розблокувати порти Великої Одеси. 16 серпня 2023 р. перше судно скористалося тимчасовим коридором. За підсумками 2023 року 400 суден експортували 12,8 млн тонн вантажів.", - зазначив Литвин.

Він зауважив, що Дунайські порти теж не відставали та перевантажили 32 млн т, що перевищує рекордні показники 2022 р. Зокрема, вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більш ніж удвічі та досяг 20,2 млн т (2022 р. - 8,8 млн т). Порт Рені досяг вантажообігу в 10 млн т (2022 р. - 6,8 млн т). Усть-Дунайськ - 1,7 млн т (2022 р. - 785 тис. т).

Литвин зазначив, що завдяки ефективній співпраці бізнесу, команди Міністерства розвитку та робітників ДП «АМПУ» було проведено низку заходів технічного та технологічного характеру, запущено 23 точки перевалки та реалізується 15 інвестиційних проєктів, все це у підсумку допомогло досягти таких рекордних показників.

За підсумками 2023 року у військових умовах портами України перевантажено близько 62 млн тонн вантажів. Серед лідерів за номенклатурою вантажів: зернові - 45,5 млн т та наливні - 6,3 млн т.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.