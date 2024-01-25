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Закупівлі через Prozorro Market будуть обов'язковими для 400 категорій ліків і 92 категорій медпристроїв
20:05 24.01.2024 |
Кабінет Міністрів розширив перелік медичних товарів, які є обов'язковими для купівлі через електронний каталог Prozorro Market.
Як повідомляє держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), таким чином, для купівлі через електронний каталог будуть обов'язковими понад 400 категорій ліків і 92 категорій медичних пристроїв.
Відповідні зміни, закріплені постановою уряду №34 щодо медпристроїв, уже набули чинності, щодо ліків нововведення розпочнуться з 1 березня 2024 року.
У 2023 році понад 1,6 тис. клієнтів провели 13 тис. транзакцій, використовуючи Prozorro Market для купівлі ліків і медичних пристроїв.
Загальна вартість медтоварів, придбаних через електронні каталоги 2022 року, становила $28 млн, 2023 року - $2,5 млрд.
Електронний каталог Prozorro Market працює на принципі ринку і безкоштовний для клієнтів. З його допомогою клієнти можуть швидко, зручно і вигідно купувати продукцію. Медичну частину каталогу адмініструють фахівці Міністерства охорони здоров'я.
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