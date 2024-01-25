Закупівлі через Prozorro Market будуть обов'язковими для 400 категорій ліків і 92 категорій медпристроїв

Кабінет Міністрів розширив перелік медичних товарів, які є обов'язковими для купівлі через електронний каталог Prozorro Market.

Як повідомляє держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), таким чином, для купівлі через електронний каталог будуть обов'язковими понад 400 категорій ліків і 92 категорій медичних пристроїв.

Відповідні зміни, закріплені постановою уряду №34 щодо медпристроїв, уже набули чинності, щодо ліків нововведення розпочнуться з 1 березня 2024 року.

У 2023 році понад 1,6 тис. клієнтів провели 13 тис. транзакцій, використовуючи Prozorro Market для купівлі ліків і медичних пристроїв.

Загальна вартість медтоварів, придбаних через електронні каталоги 2022 року, становила $28 млн, 2023 року - $2,5 млрд.

Електронний каталог Prozorro Market працює на принципі ринку і безкоштовний для клієнтів. З його допомогою клієнти можуть швидко, зручно і вигідно купувати продукцію. Медичну частину каталогу адмініструють фахівці Міністерства охорони здоров'я.