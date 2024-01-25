Фіцо передав Україні пропозицію від Slovnaft. Шмигаль каже, що це вплине на всю Європу

Україна отримала пропозицію від словацького оператора Slovnaft, деталі якої буде повідомлено пізніше. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В нафтових питаннях ми отримали пропозицію від словацького оператора Slovnaft. Вона насправді дуже нова і важлива не лише для України та Словаччини, а й цілої Європи. Деталі будуть згодом, а результати будуть вагомі і відчутні", - заявив Шмигаль.

Він також розповів, що запропонував оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів газу Словаччини.

Шмигаль додав, що сторони також обговорили потенціал співпраці в енергетичній сфері, зокрема домовилися прискорити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вельке Капушани.

Також прем'єр закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Словаччина є однією з країн ЄС, яка досі найбільше залежить від Росії в енергетичних ресурсах, оскільки 60% природного газу, 70% нафти та все ядерне паливо надходять до країни з Москви.

Нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL, історично використовує виключно російську нафту. Влітку 2023 року компанія заявила, що проситиме у Брюсселя більше часу на внесення необхідних технологічних коректив для отримання нафти з інших джерел. Цей заклик також підтримав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За словами одного зі словацьких дипломатів, цього року Slovnaft інвестує 350 мільйонів євро в нові технології, щоб адаптуватися до неросійської сирої нафти. Він додав, що НПЗ також надсилає паливо в Україну.