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АНАЛІТИКА

Україна і Польща в березні відновлять міжурядові консультації

 

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня.

Про це Туск сказав на пресконференції в середу, його цитує Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Перші такі консультації відбудуться у Варшаві.

Туск зазначив, що темою консультацій буде, серед іншого, питання українського зерна та його імпорт до Польщі.

"Декільком нашим міністерствам доведеться добре підготуватися до цих консультацій.

Перш за все - і це також пов'язано з сьогоднішніми протестами фермерів - для мене дуже важливо прийняти такі домовленості між польською та українською сторонами, щоб польський ринок, польські сільгоспвиробники, польські фермери не опинилися під загрозою неконтрольованого притоку сільськогосподарської продукції з України", - сказав Туск.

Він зазначив, що під час візиту до Києва почув чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена ​​в неконтрольованому експорті.

"Вони підписали цікаві угоди, в основному щодо транзиту з Румунією та Болгарією. Подібну домовленість ми шукатимемо на рівні українського та польського урядів", - наголосив польський прем'єр-міністр.

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський раніше заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій.

Нагадаємо, під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.
 

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