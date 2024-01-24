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АНАЛІТИКА

Одна з найбільших бірж Європи стане партнером України в залученні інвестицій

 

Міністерство економіки 23 січня підписало меморандум про взаєморозуміння з Лондонською фондовою біржею (LSE) та найвпливовішою лобістською групою на фінансовому ринку Великої Британії TheCityUK. Про це повідомляється на сайті міністерства і TheCityUK.

Мета меморандуму - підтримка розвитку українського ринку фінансових та пов'язаних професійних послуг.

"У співпраці з урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну. Ми висловлюємо вдячність нашим партнерам за їхні зусилля та за нові можливості для України", - сказала міністерка Юлія Свириденко.

Співпраця з LSE і TheCityUK буде спрямована на доступ українського бізнесу до довгострокового фінансування, розвиток потенціалу приватного сектору в Україну, залучення прямих іноземних інвестицій.

"З огляду на статус Сполученого Королівства як одного з провідних фінансових центрів світу, ми залучимо наш досвід у належному управлінні та надійній нормативно-правовій базі для підтримки відновлення України", - сказав голова керівної ради TheCityUK Брюс Карнегі-Браун.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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