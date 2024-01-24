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АНАЛІТИКА

Чехія навчить 20 українських пілотів цивільної авіації

 

Чехія підготує 20 українських пілотів цивільної авіації у рамках допомоги у відновленні ключової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Чехії Яна Липавського.

"Україні необхідно швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невід'ємною частиною якої є цивільний авіатранспорт. Саме тому Чехія навчає 20 українських пілотів", - зазначив глава МЗС Чехії.

Липавський також подякував Празькому технічному університету за допомогу в підготовці фахівців і таку необхідну підтримку.

Допомога Україні від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, Прага з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає не лише гуманітарну, а й військову допомогу.

Нещодавно повідомлялося, що українські воїни зможуть продовжити навчання у Чехії у 2024 році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що країна видала ліцензії для комерційних постачань військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд. крон (4,7 млрд євро).

Пізніше також стало відомо, що Чехія закупить боєприпаси для РПГ-7 у збройової компанії STV Group для навчання українських військових на суму до 2,5 млрд крон (110,1 млн доларів).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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