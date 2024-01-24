Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінінфраструктури анонсувало реформу внутрішніх автобусних перевезень

09:44 24.01.2024 |

Економіка, Україна

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує провести реформу внутрішніх пасажирських перевезень протягом 2024 року на основі цифровізації.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Цього року разом із реформою міжнародних пасажирських перевезень починаємо займатись внутрішними. Зараз працюємо над розробкою концепції ключових змін: конкурси на маршрути, оплата, пільги, автостанції, податки, нелегали. Питання дуже комплексне і значно складніше ніж міжнародні перевезення. В основі всього точно буде цифровізація", - сказав урядовець.

Він додав, що зараз опрацьовується той досвід, який вже є в українських містах.

Деркач повідомив, що під час поїздки до Львова вивчалися перші результати запровадження цифрових рішень, зокрема:

автоматизована систему оплати проїзду через валідатори та цифрову картку на міських маршрутах;
система оплати обліку на пристороях ПРРО на автобусних маршрутах ОДА;
встановлення GPS-трекерів для контролю приміських і міжміських маршрутів.

"Також ознайомилися з реалізацією концепції Smart City та роботою центру керування рухом в місті. Окремими питаннями є залучення міжнародних коштів для оновлення автопарку та виробництвом власного громадського транспорту. Останнє вивчали на досвіді заводу "Електрон", - додав Деркач.

Як повідомлялося, 11 грудня 2023 року у Львові стала доступною безготівкова оплата проїзду на усіх міських маршрутах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5252
  0,0708
 0,19
EUR
 1
 40,8837
  0,1932
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5088  0,01 0,02 38,1176  0,01 0,03
EUR 40,8452  0,06 0,14 41,6652  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5450  0,09 0,25 37,5600  0,10 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес