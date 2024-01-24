Правоохоронні органи обмежать перевірки бізнесу - Свириденко

РНБО рекомендувала правоохоронним органам упродовж трьох місяців утримуватися від дій, які можуть заблокувати або справити істотний негативний вплив на роботу підприємств.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

«Головне, що я хочу донести: економічний блок уряду і бізнес на одному боці. За кожного підприємця я готова боротися особисто. Сьогодні після обговорень із бізнесом, в урядовому колі та на РНБО, Президент Володимир Зеленський озвучив практичні кроки, які здатні стабілізувати ситуацію», - написала вона.

Перший крок, за словами урядовиці, полягає в тому, що уряд подасть до парламенту законопроєкт щодо внесення змін до закону про Бюро економічної безпеки, аби посилити механізми його роботи. Змінити запропонується і норми Кримінального процесуального кодексу, законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

«Кінцева мета - встановити додаткові гарантії захисту інтересів бізнесу під час обшуків та інших процесуальних дій. Крім того, зміни дозволять консолідувати роботу зі злочинами, які посягають на економіку держави, в єдиному органі - Бюро економічної безпеки», - пояснила Свириденко.

Також пропонується внести зміни до закону «Про оборонні закупівлі», щоб урегулювати граничний рівень прибутку для державних контрактів, що виконувалися чи виконуються під час воєнного стану.

Другий крок: при Президентові буде створена Рада з підтримки бізнесу на період воєнного стану. Ця рада реагуватиме на скарги підприємців і розв'язуватиме нагальні проблеми.

«Третє - перевірки бізнесу правоохоронними органами будуть обмежені. Офісу генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки України буде рекомендовано рішенням РНБО впродовж трьох місяців утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства. Крім того, матимуть провести аудит вже вжитих заходів і того, чи доцільно їх і надалі застосовувати», - зазначила віцепрем'єр.

Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЕБ провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, які потенційно можуть ставити під ризик економіку держави. Крім того, матимуть напрацювати механізми того, як захистити бізнес від можливих зловживань чи тиску з боку силових структур, зокрема під час проведення процесуальних дій.

За словами Свириденко, Кабмін матиме розробити аналітичний модуль до Єдиного реєстру досудових розслідувань, де буде публічний доступ до аналітичних узагальнених даних щодо роботи органів правопорядку та прокуратури. Також можна буде подати скаргу на діяльність силовиків.

«Крім того, уряд проведе аудит системи моніторингу ризиків та критеріїв для блокування податкових накладних і процедур та критеріїв розблокування», - резюмувала Свириденко.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до складу якої ввійдуть представники бізнесу.