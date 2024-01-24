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Скаржникам на Prozorro ускладнять подачу скарг до АМКУ

23:41 23.01.2024 |

Економіка

 

Платформа електронних торгів Prozorro оновить функціонал подачі скарг до Антимонопольного комітету України як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Підставою для змін є законодавча вимога щодо подання скарги у формі електронного документа", - пояснили в АМКУ.

Зміни торкнуться формування електронного документа-скарги.

Так, додано додаткові поля для заповнення скаржниками. Зокрема, їм доведеться указувати підстави подання скарги, надавати обґрунтування та підкріплювати доказами.

Допомагати заповнювати нові поля будуть підказки та інструкції, які дозволять коректно викласти зміст скарги.

Крім того, у роботі з класифікатором суті заперечень у скарзі необхідно буде обирати значення, які максимально точно відповідають суті скарги.

"Запроваджені зміни дозволять Комітету швидше обробляти подані скарги, сприяти формуванню сталої практики розгляду скарг, а також формувати пропозиції для удосконалення сфери публічних закупівель", - пояснили в АМКУ.

Незмінними залишаються вимоги щодо процесу подачі скарги, оплати, формування реєстраційної скарги, прийняття та розгляду АМКУ тощо.

В АМКУ рекомендують скаржникам коректно заповнювати поля електронного документа скарги, оскільки недотримання цієї форми буде підставою для відхилення скарги. Це передбачено вимогами частини другої статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі". Щоправда, ця норма набере статусу обов'язкового виконання після припинення / скасування дії правового режиму воєнного стану.
За матеріалами: Економічна правда
 

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