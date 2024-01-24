Шмигаль обговорив подальшу підтримку України з міністеркою фінансів США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-розмови з міністеркою фінансів США Джанет Єллен обговорили подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

"Обговорили актуальні питання. Тісно співпрацюємо з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховуємо на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави", - написав Шмигаль.

Він відзначив високий рівень співпраці зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер над реалізацією кроків та реформ для зростання економіки і подякував за постійну координацію.

"Окрему увагу зосередили на питанні конфіскації російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України. Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити", - наголосив Шмигаль.

За його словами, пані міністр також високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків та запевнила, що підтримка України залишається топпріоритетом для Президента Байдена та Уряду США.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль під час зустрічі з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером обговорили необхідність посилення санкцій щодо РФ в межах підготовки 13-го пакету і питання конфіскації заморожених російських активів у ЄС.