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Кабмін передав 9,6 мільярда гривень «військового ПДФО» на закупівлі для бойових частин
17:01 23.01.2024 |
Кабінет Міністрів виділив 9,6 мільярда гривень військовим частинам на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів та засобів захисту.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 23 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Він нагадав, що восени минулого року Верховна Рада перенаправила надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які сплачують військовослужбовці, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету. Більшу частину цих коштів спрямували на розвиток ОПК (51 млрд грн) та на виробництво дронів (43 млрд грн).
"Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту", - написав Шмигаль.
Як повідомлялося, у Міністерстві оборони пояснювали, що ці кошти військові частини отримуватимуть пропорційно до сплаченого ними ПДФО. При цьому кожна з бригад вирішуватиме, на що їх витрачати, індивідуально.
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