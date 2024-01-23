Кабмін передав 9,6 мільярда гривень «військового ПДФО» на закупівлі для бойових частин

Кабінет Міністрів виділив 9,6 мільярда гривень військовим частинам на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів та засобів захисту.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 23 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що восени минулого року Верховна Рада перенаправила надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які сплачують військовослужбовці, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету. Більшу частину цих коштів спрямували на розвиток ОПК (51 млрд грн) та на виробництво дронів (43 млрд грн).

"Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони пояснювали, що ці кошти військові частини отримуватимуть пропорційно до сплаченого ними ПДФО. При цьому кожна з бригад вирішуватиме, на що їх витрачати, індивідуально.