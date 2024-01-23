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АНАЛІТИКА

Обсяг іпотек за програмою «єОселя» перевищив 10 мільярдів

16:46 23.01.2024 |

Економіка

Обсяг іпотек за програмою «єОселя» перевищив 10 мільярдів

 

За програмою доступних іпотек "єОселя" минулого тижня кредити отримали ше 161 родин, загалом з початку дії ініціативи - 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 1200 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки - під 7% - загалом на 2 млрд грн.

"За кілька днів - з 26 січня - програму буде ще розширено і кредити можна буде взяти також на придбання будинків, дуплексів та таунхаусів", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Минулого тижня українці отримали за програмою 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;
* кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127) та у забудовника (30). Ще 4 кредити було отримано на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 38;
* м. Києва - 32;
* Одеської області - 15;
* Вінницької області - 13;
* Волинської області - 11.
За матеріалами: Економічна правда
 

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