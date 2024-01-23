Торік українці придбали на 10% бензинових легковиків менше, ніж 2022-го

Минулого року бензинові автомобілі становили 47% продажів нових легкових автомобілів, зменшивши свою ринкову частку порівняно з 2022 роком на 10%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

«За підсумками 2023 року найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами, але їх частка продовжує зменшуватись», - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають в «Укравтопромі», частки електромобілів і гібридів зростають. Що ж до автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), то торік саме бензинові автівки охопили 47% продажів нових легковиків, зменшивши свою ринкову частку відносно 2022 р. на 10%.

Водночас сегмент дизельних авто залишився в межах 23%. Частка гібридів збільшилась з 13% до майже 18%. Також зросла частка електромобілів з 6% до 12%.

Автомобілям з ГБО 2023 року належало близько 1% ринку нових легковиків, як і попереднього, 2022 року.

Як з'ясувалося, серед вживаних легковиків, що торік перейшли на українські номери, також домінували авто з ДВЗ:

* бензинові - 45% (+6%);

* дизельні - 33% (-19%);

* електричні - 14% (+11%);

* автомобілі з ГБО - 5% (без змін);

* гібридні - 3% (+2%).