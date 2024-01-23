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АНАЛІТИКА

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

12:36 23.01.2024 |

Економіка, Новини IT

 

В Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення знизилася медіанна зарплати IT-розробників.

Згідно з результатами дослідження, у якому взяли участь 5,959 тис. розробників, проведеного профільним виданням DOU, з червня до грудня 2023 року відбулося падіння зарплат IT-розробників на $135 - до $3,3 тис.

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

 

"Анкету заповнили 5 959 розробників усіх тайтлів і спеціалізацій, які живуть в Україні або тимчасово виїхали за кордон, але планують повернутися. Відповіді фахівців, які не планують повертатися в Україну, тут не враховуємо, тому що вони більшою мірою орієнтовані на зарубіжні ринки праці", - йдеться в повідомленні DOU.

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

 

Зниження торкнулося фахівців усіх рівнів, окрім Lead+. При цьому медіанні зарплати зменшилися в більшості мов. Меншою мірою падіння торкнулося фахівців із Back-end і Mobile. Найвищі зарплати фіксували в аутстафінгових компаніях, найнижчі - в аутсорсингових.

Повідомляється, що найбільше падіння спостерігається в зарплатах фахівців рівня Senior (на $163, до $4,738 тис.). Зарплати Middle знизилися на $100, до $2,5 тис. Медіанна зарплата джуна становила $950 проти $1 тис. півроку тому. Медіанні зарплати найдосвідченіших розробників - рівня Tech Lead і Architect - поки що залишаються на колишньому рівні, а в Team Lead падіння незначне (-$25 проти літа 2023 року).

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

 

Досвід роботи тепер приносить менше додаткового доходу розробникам. Медіанні зарплати фахівців, які мають від року до дев'яти років досвіду в розробці, стали нижчими, ніж пів року тому, йдеться в тексті дослідження.

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

 

"На зарплату в $5 тис. тепер можуть розраховувати розробники з досвідом в IT десять і більше років (влітку така медіана була у фахівців із 8+ років)", - зазначено в тексті дослідження DOU.

Зарплати знижувалися в IT-фахівців, які працюють у таких великих містах, як Київ і Львів. У Києві зафіксовано падіння на $131, до $3,619 тис., у Львові - на $225, до $3,5 тис. У Дніпрі, Харкові та Чернівцях медіанні зарплати на тому самому рівні, а в Луцьку та Полтаві було зафіксовано невелике зростання (на $100 і $25).

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

 

Фахівці з найкращим рівнем англійської, як і раніше, можуть претендувати на вищі зарплати - ця закономірність простежується для всіх тайтлів, повідомляє DOU. Водночас зазначено, що зниження зарплат, яке відбулося в другій половині 2023 року, торкнулося і тих, хто знає англійську добре, і тих, хто тільки її освоює.


Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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