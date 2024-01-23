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Середній чек в українських ресторанах зріс за рік на 23%

11:54 23.01.2024 |

Економіка

 

Виручка закладів громадського харчування України у другому півріччі 2023 року зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, відвідуваність - на 10%, а середній чек - на 18%.

Про це йдеться в повідомленні Poster за результатами дослідження 5 тисяч закладів за друге півріччя 2023 року.

У другій половині 2023 року найбільше зростання виручки у порівнянні із минулим роком показав сегмент ресторанів - на 37%. Середній чек закладів зріс на 23% з 508 до 625 грн, відвідуваність - на 11%.

Сегмент кав'ярень збільшив виручку на 31% у 2023 році. Відвідуваність зросла на 9%, середній чек - на 20% з 82 до 98 грн.

Виручка сегмента кафе показала зростання на 26% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 17% зі 187 до 219 грн. Відвідуваність зросла на 7%.

Виручка сегмента барів зросла на 28% до 2022 року, середній чек на 12% із 311 до 348 грн. Відвідуваність збільшилася на 15%.

Сегмент пекарень продемонстрував зростання виручки на 22% у порівнянні із 2022 роком. При цьому середній чек зріс на 17% з 63 до 73 грн. Відвідуваність зросла лише на 5%.

Виручка фастфуду зросла на 27%, середній чек - на 21% зі 145 грн до 175 грн. Відвідуваність - на 5%.

Виручка кальянних показала зростання на 28% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 18% зі 413 грн до 488 грн. Відвідуваність зросла на 9%.

44% опитаних рестораторів зазначають, що показники роботи закладів у 2023 році виправдали їх очікування. Водночас 40% мають протилежну думку. У 16% показники навіть перевищили очікування.

Найскладніше рестораторам у 2023 році було наймати та утримувати команди, тримати ціни на страви попри зростання цін, знаходити власну мотивацію для роботи та розбиратися з перевірками. Окрім цього, підприємців турбувала повна зміна ЦА, комунальні та корупція, низькі продажі та зміна поведінки покупців.

38% рестораторів вимушені були стикнутися зі зниженням рентабельності бізнесу у 2023 році. Майже така ж кількість зазначає, що рентабельність їх закладів не змінилася. Чверть опитаних каже про зростання рентабельності.

Більш ніж половина опитаних мала середню рентабельність бізнесу у 10-20%, а 13% взагалі не отримували прибуток у 2023 році.

Більшість рестораторів змогли зберегти команду у 2023 році у тій же кількості, а 30% навіть залучили нових працівників.

Середній чек в українських ресторанах зріс за рік на 23%

 

Середній чек в українських ресторанах зріс за рік на 23%

 

Середній чек в українських ресторанах зріс за рік на 23%
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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