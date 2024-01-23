Після призупинення блокади до Польщі виїхали майже 5 тисяч вантажівок

Пункти пропуску відновлюють пропускну спроможність після призупинення блокади і до Польщі вже виїхало близько 5 тис. вантажівок.

Про це повідомив у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

«Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску «Дорогуськ - Ягодин», «Гребенне - Рава-Руська» та «Корчова - Краківець» до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок. Найбільший пункт пропуску «Ягодин» вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це показник навіть вище, ніж був до блокади. Зростає кількість вантажівок, що виїжджають через «Краківець» та «Рава-Руську», - йдеться у повідомленні.

Наразі, за словами Кубракова, оцінюється ефективність рішення на «Нижанковичі - Мальховіце», де тимчасово призупинена реєстрація в єЧергу. Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги. Важливо, щоб всі пункти пропуску працювали на максимальну потужність, наголосив урядовець.

Він зазначив, що також з польською стороною обговорюються спільні плани щодо створення чотирьох додаткових пунктів перетину кордону на додачу до наявних 14.

Крім того, віцепрем'єр наголосив, що вже найближчим часом польський Уряд призначить Павла Коваля уповноваженим з питань відбудови України.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із Прем'єром Польщі Дональдом Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами.