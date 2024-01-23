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Енергетика і нафта: Шмигаль обговорив із Туском розбудову інтерконекторів Україна-Польща
23:22 22.01.2024 |
Економіка, ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Міжнародні новини
Очільник уряду України та Прем'єр-міністр Польщі обговорили розбудову електроенергетичних інтерконекторів.
Про це Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з Дональдом Туском у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
«Україна та Польща також мають колосальний потенціал співпраці у сфері енергетики», - зазначив очільник українського уряду.
За його словами, з Прем'єр-міністром Польщі обговорили розбудову електроенергетичних інтерконекторів до вже збудованого інтерконектору між Хмельницькою атомною станцією і Жешувом. Також політики обговорили необхідність будівництва ще двох «Рівненська АЕС - Хельм» та «Львівська - Кросно».
«Ми також прагнемо розпочати роботу над будівництвом нового конектору наших нафтопроводів. Частина «Броди - Адамова застава» могла би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору», - акцентував він.
Як повідомляв Укрінформ, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.
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