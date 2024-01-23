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Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції
20:12 22.01.2024 |
Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з главою польського уряду Дональдом Туском у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні з паном прем'єр-міністром Польщі також обговорили багато питань двосторонньої співпраці. Важливо, що ця співпраця є і має бути взаємовигідною», - зазначив Шмигаль.
Очільник українського уряду уточнив, що це, зокрема, питання безперешкодного руху товарів через кордон. «Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордон розблоковано, а спільна робота дає результат», - підкреслив Шмигаль.
За його словами, зі свого боку українська сторона пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати польських фермерів і перевізників.
Водночас він наголосив, що Україна також очікує, що і Польща зробить кроки для зняття обмеження для українських фермерів і виробників. «Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах», - повідомив прем'єр.
Окрім того, урядовець поінофрмував, що влада закликає Європейську комісію продовжити заходи з лібералізації торгівлі для України, а також лібералізації перевезень.
«Зі свого боку ми маємо в парламенті законопроєкт, який приводить у відповідність до європейських директив наші логістичні й транспортні норми і зобов'язання», - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, Україна й Польща після тривалої перерви відновлюють формат міжурядових консультацій з метою уникнення будь-якої напруги у відносинах.
У вересні 2023 року уряд схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці, відповідно до якої потрібно отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики, щоб постачати ці культури до п'яти держав-членів ЄС, що межують з Україною.
Кабінет міністрів 31 жовтня 2023 року ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану», відповідно до якої в Україні буде сформований перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.
Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.
Подача заявок для включення українських агропідприємців до переліку верифікованих експортерів стартувала 6 листопада 2023 року у Державному аграрному реєстрі.
Станом на 11 листопада минулого року Міністерство аграрної політики та продовольства включило до переліку верифікованих експортерів 735 агропідприємств.
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