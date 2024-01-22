Польща призначить уповноваженого з відновлення України

Уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України.

Про це оголосив глава польського уряду Дональд Туск під час візиту до Києва в понеділок, повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Onet.

За словами польського прем'єр-міністра, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде депутат Сейму Павел Коваль, який очолює комітет у закордонних справах.

"До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", - сказав Дональд Туск.

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.