Україна готова до детальної дискусії з країнами ЄС про торговельні потоки, очікує продовження лібералізації торгівлі ще на рік - Тарас Качка

Торгівля України з Євросоюзом уже більш-менш стабілізувалася після ухваленого Брюсселем у травні 2022 року регламенту про призупинення на рік дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту, Київ очікує на чергове продовження цього регламенту та готовий до детальної дискусії з країнами ЄС щодо торговельних потоків, які склалися за цей час, заявив заступник міністра економіки - тТ.

"Грубо кажучи, ми свій потенціал, якого бояться (окремі країни ЄС - ІФ-У), розкрили, тому не буде далі підстав казати, що ми ще стрибнемо (у нарощуванні експорту - ІФ-У), як у 2022-му році загалом та у 2023-му частково за деякими товарами. Уже торгівля більш-менш стабілізована, і це дає змогу сказати, що, дивіться, ми десь на якомусь уже гармонійному рівні", - сказав Качка агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Українського сніданку, організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі.

Він уточнив, що у 2024 році немає підстав думати, що український експорт аграрної продукції до ЄС зростатиме - навпаки, він десь навіть знижуватиметься з можливими поодинокими винятками.

Торговий представник України нагадав про наявну домовленість про те, що Європейський Союз іще на рік подовжить дію зазначених вище автономних торговельних заходів, які передбачають незастосування всіх мит будь-якого характеру, тарифних обмежень тощо ще на 12 місяців.

Як зазначив Качка, в Києві також чули публічну позицію аграрного єврокомісара Януша Войцеховського, який пропонує, щоб регламент лібералізації торгівлі з Україною на наступний рік не тільки зберіг захисні положення, а й запровадив кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру з України.

"Вона має бути заслухана, але ми впевнені, що (Євро)комісія схвалить це рішення", - зазначив торговий представник України.

За його словами, Київ готовий до дебатів із сусідніми країнами ЄС, які заявляють про ризики агроекспорту з України.

Як вважає Качка, думки, які висловлюються з боку фермерів і міністрів сільського господарства, - це більше думки про те, що Європейська Комісія має детально вивчати весь товарний експорт України, щоб чітко зрозуміти, завдає він шкоди чи ні.

"Ми за таку увагу, тому що чим уважніше дивишся на торговельні потоки, тим більше розумієш, що шкоди як такої немає, що це зміна торгівлі - вона на користь ринку Європейського Союзу", - наголосив Качка, відзначивши готовність до такого діалогу.

Він додав, що Київ готовий до такого діалогу і на рівні Єврокомісії, і на двосторонньому рівні. Зокрема, відновлюється Координаційна платформа на рівні урядів України та Польщі.

Торговий представник наголосив, що збереження режиму лібералізації торгівлі з ЄС необхідне Україні, щоб показати потенційним інвесторам, що європейський ринок для України відкритий, тому що країна вступає до Європейського Союзу, і це середньострокова і довгострокова перспектива.

Він наголосив, що завданням на 2024 рік, окрім самого продовження лібералізації торгівлі, є також розбір і аналіз торгівлі з партнерами з Євросоюзу і країн, які входять до нього.

"І ідеальна ситуація - це розібратися так, щоб домовитися про лібералізацію вступу до ЄС", - підсумував Качка.