До «Дія.City» приєдналося вже понад 800 компаній

На сьогодні до спеціального податкового режиму для IT-галузі "Дія.City" приєдналося понад 800 компаній, із яких близько 100 - defense-tech-компанії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Зокрема,до "Дія.City"долучиласяперша кіберспортивна команда - Monte, яка у 2023 році перемогла ушеститурнірах і стала сенсацією світового кіберспорту.

"Приєдналася також третя компанія з групи SoftServe. Це одна з найпотужніших компаній українського ІТ. Ще один помітний гравець - розробники програмного забезпечення Yalantis теж тепер у "Дія.City", - додав урядовець.

За його словами, дедалі більше світових технологічних гігантів розглядають Україну як привабливу юрисдикцію для ведення свого бізнесу. Зокрема, нещодавно про наміри приєднатися до "Дія.City" повідомила японська компанія Rakuten.

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.