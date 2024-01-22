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АНАЛІТИКА

Відкриття ринку землі для юросіб: компанії більше продають, ніж купують

13:02 22.01.2024 |

Економіка

 

З початку року, коли ринок землі став відкритим для юридичних осіб, компанії переважно продають, а не купують землю сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Опендатабот.

Починаючи з 1 січня компанії мають право офіційно купувати до 10 тисяч гектарів землі. Попри очікування, бізнес навпаки почав продавати ту землю, що вже була у його власності, аніж купляти нову.

За перші два тижні 2024 року компанії продали 207 гектарів земельних ділянок.

Зазначається, що наразі Державний земельний кадастр відстежує 281 українську компанію, кожна з яких володіє земельними ділянками понад 100 гектарів.

Найбільшою кількістю землі в Україні наразі володіє агрофірма "СВІТАНОК": понад 5 тисяч га. На другому місці - Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Трійцю замикає "ЗЕМЛЕТРЕЙД" - 3,1 тисяча га.

З першої десятки, які володіють найбільшою кількістю угідь в країні, лише "ЗЕМЛЕТРЕЙД" продала 20 гектарів від початку відкриття ринку землі. Інші ж бізнеси жодних операцій із землею поки не проводили.

З топу землевласників від початку року вже вийшли дві компанії, які розпродали свій земельний банк так, що в них залишилось менше 100 гектарів землі.

Йдеться про "Долина" та "Екор Гарден СТС". Станом на 1 січня 2024 року ці компанії володіли землею площею 388 та 120 гектарів відповідно.
За матеріалами: Економічна правда
 

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