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Фонд держмайна минулого тижня продав активів на ₴346,66 мільйона
11:47 22.01.2024 |
Фонд державного майна України минулого тижня залучив до державного бюджету 346,66 млн грн на приватизаційних аукціонах.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За даними фонду, 15-19 січня було проведено 12 успішних приватизаційних аукціонів. Загалом у торгах взяли участь 100 потенційних інвесторів.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Львівський державний інститут з проєктування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств», який було реалізовано за 200 млн грн.
Цього тижня ФДМУ планує провести 21 онлайн-аукціон. Серед найбільших торгів єдиний майновий комплекс ДП «ТВК», стартова ціна якого заявлена у 104,1 млн грн. Аукціон запланований на 26 січня.
Також запланована реалізація єдиного майнового комплексу ДП «Ганнопільський спиртовий завод». Стартова ціна об'єкта - 3,8 млн грн, аукціон запланований на 25 січня.
Як повідомлялося, у зв'язку з розблокуванням процесу приватизації, на Миколаївщині продадуть дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, протезно-ортопедичне підприємство та низку інших державних об'єктів.
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