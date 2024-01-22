Пріцкер - про експорт Чорним морем: Інвестиції допомогли б Україні заробляти ще до $5 мільярдів на рік

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що підтримка української економіки Сполученими Штатами є не менш важливою для перемоги над Росією, ніж військова допомога.

Про це вона написала в колонці для The Hill, передає Укрінформ.

За її словами, економічна допомога створює основу для найбільшої віддачі від інвестицій з точки зору державних доходів України.

«Війна Путіна спрямована на відновлення диктаторської, корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз», - зазначила вона.

Спецпредставниця зауважила, що за допомогою Америки разом із понад 50 союзниками і партнерами по всьому світу «відважні воїни України витримали натиск РФ, повернули собі понад 50% території та значно погіршили військовий потенціал Москви».

За її словами, підтримка від США «озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, водночас модернізуючи оборонно-промислову базу Штатів, роблячи їх більш підготовленими до будь-яких подій».

Пріцкер переконана, що підтримка української економіки з боку США не менш важлива, ніж допомога у сфері безпеки, оскільки від її стійкості залежить результат бойових дій. «Економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, переплетену в зусиллях перемогти Росію на полі бою», - наголосила спецпредставниця США.

За її словами, якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів. «Наша підтримка української програми Міжнародного валютного фонду генерує додаткову підтримку з боку донорів у всьому світі. Наш запит до Конгресу на $11,8 млрд допоможе залучити майже втричі більше коштів від інших донорів», - зауважила вона.

Вона додала, що Путіну не вдалося зломити хоробрих українських військових - навіть взимку. «Він спрямував свої зусилля на руйнування української економіки, щоб домогтися того, чого не може досягти на полі бою. Кремль робить усе можливе, щоб відрізати Україну від світових ринків зерна, сталі, технологій та енергоносіїв», - додала Пріцкер.

Вона вказала, що безпековий та економічний пакети США складають «ядро підтримки України». «Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої в ЄС і НАТО», - сказала Пріцкер.

Як повідомлялося, Пріцкер минулого тижня відвідала з візитом Україну, під час якого зустрілася з вищим керівництвом держави.