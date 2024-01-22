Фінансові новини
- |
- 22.01.24
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна запустить національну систему торгівлі викидами у 2026 році
23:54 19.01.2024 |
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України продовжує працювати над створенням національної системи торгівлі викидами парникових газів. Так, Україна планує повноцінно запустити національну систему торгівлі викидами CO2 у 2026 році.
"Для нас важливо звільнити український бізнес від сплати податку на викиди CO2 (CBAM) у 2026 році під час експорту продукції до ЄС. Тому, навіть попри війну в Україні, ми маємо впровадити власну, національну систему торгівлі викидами парникових газів (СТВ). Це амбітний проєкт, який не лише допоможе підтримати нашу економіку, а й виконає зобов'язання України з імплементації Директиви 2003/87/ЄС", - зазначила заступниця мвністра Вікторія Киреєва на засіданні Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при Торгово-промисловій палаті України.
У планах цього року - подати законопроєкт про систему торгівлі викидами до Верховної Ради України, в цьому ж році ухвалити його. У 2025 році запустити СТВ в пілотному режимі, а у 2026 - повноцінний запуск.
За словами Киреєвої, зараз завершуться робота над детальним планом заходів щодо створення СТВ в Україні. Етапи, часові рамки, а також необхідну інфраструктуру для цього невдовзі презентують.
Окрім цього, заступниця міністра розповіла про реалізовані завдання у сфері кліматичної політики України на 2023 рік, зокрема:
* у січні 2023 року оновлено систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, наближено її до актів ЄС. Вона є передумовою для створення СТВ;
* на COP 28 та в Брюсселі представлено візію Кліматичної політики;
* розроблено Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року, яка наразі на завершальному етапі;
* спільно з німецькими колегами відкрито Кліматичний офіс;
* затверджено план, за яким Україна рухатиметься до скорочення викидів метану у рамках ініціативи Global Methane Pledge.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців
|Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову
|Зеленський про вибори під час війни: Маємо думати, як робити
|Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.01.24
|Пріцкер - про експорт Чорним морем: Інвестиції допомогли б Україні заробляти ще до $5 мільярдів на рік
|Нафта важко стабілізується, оскільки економічні перешкоди впливають на перспективи попиту
|Україна запустить національну систему торгівлі викидами у 2026 році
|Антимонопольний комітет повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell
|Уряд виділив на підтримку громад ₴33,4 мільярда
Бізнес
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору