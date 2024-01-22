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Україна запустить національну систему торгівлі викидами у 2026 році

23:54 19.01.2024 |

Економіка

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України продовжує працювати над створенням національної системи торгівлі викидами парникових газів. Так, Україна планує повноцінно запустити національну систему торгівлі викидами CO2 у 2026 році.

"Для нас важливо звільнити український бізнес від сплати податку на викиди CO2 (CBAM) у 2026 році під час експорту продукції до ЄС. Тому, навіть попри війну в Україні, ми маємо впровадити власну, національну систему торгівлі викидами парникових газів (СТВ). Це амбітний проєкт, який не лише допоможе підтримати нашу економіку, а й виконає зобов'язання України з імплементації Директиви 2003/87/ЄС", - зазначила заступниця мвністра Вікторія Киреєва на засіданні Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при Торгово-промисловій палаті України.

У планах цього року - подати законопроєкт про систему торгівлі викидами до Верховної Ради України, в цьому ж році ухвалити його. У 2025 році запустити СТВ в пілотному режимі, а у 2026 - повноцінний запуск.

За словами Киреєвої, зараз завершуться робота над детальним планом заходів щодо створення СТВ в Україні. Етапи, часові рамки, а також необхідну інфраструктуру для цього невдовзі презентують.

Окрім цього, заступниця міністра розповіла про реалізовані завдання у сфері кліматичної політики України на 2023 рік, зокрема:

* у січні 2023 року оновлено систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, наближено її до актів ЄС. Вона є передумовою для створення СТВ;
* на COP 28 та в Брюсселі представлено візію Кліматичної політики;
* розроблено Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року, яка наразі на завершальному етапі;
* спільно з німецькими колегами відкрито Кліматичний офіс;
* затверджено план, за яким Україна рухатиметься до скорочення викидів метану у рамках ініціативи Global Methane Pledge.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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