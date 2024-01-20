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АНАЛІТИКА

Уряд виділив на підтримку громад ₴33,4 мільярда

22:59 19.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив механізм розподілу додаткової субвенції для громад у розмірі 33,4 млрд гривень.

Про це під час засідання Кабінету міністрів сказав Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Затверджуємо механізм, яким буде розподілено додаткову субвенцію. Мова про 33,4 млрд гривень. Суттєва сума, яка допоможе місцевій владі виконувати всі необхідні видатки для стійкості та розвитку нашої держави", - зазначив глава уряду.

Як зауважив Шмигаль, підтримка буде надаватися у два етапи. У першу чергу кошти отримають громади на деокупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках реалізації програми "єВідновлення" вже понад 35 тисяч українських родин отримали від держави виплати на 3,2 млрд гривень.
 

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