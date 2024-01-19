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Кабмін установив норми продажу сигарет та алкоголю в одні руки в магазинах Duty Free
18:08 19.01.2024 |
Магазини Duty Free зможуть продавати орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю одній особі протягом однієї доби.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 19 січня, повідомляє Міністерство фінансів.
"Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free)", - йдеться в повідомленні.
Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби (орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю).
З цією метою постановою запроваджено Порядок обміну інформацією між Держприкордонслужбою, ДПС, Держмитслужбою та магазинами Duty Free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
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