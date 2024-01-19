Із Фонду ліквідації збройної агресії використано 38 млрд грн у 2023 р. - Мінфін

Протягом 2023 року використано 38 млрд грн із 61,7 млрд грн Фонду ліквідації збройної агресії, йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"За оперативними даними, загальний обсяг касових видатків державного бюджету за програмами, за якими у 2023 році виділялися кошти фонду, становив 38 млрд грн. За інформацією Казначейства, залишок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2024 року становить 23,7 млрд грн", - повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Як повідомлялося, згідно з постановами Кабміну протягом 2023 року виділено 58,2 млрд із загального обсягу в 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зокрема, 9,3 млрд грн було виділено Мінвідновлення на реалізацію 336 регіональних проєктів, Агентству відновлення на захист об'єктів енергоінфраструктури - 18,9 млрд грн, ще 8,5 млрд грн - на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС та будівництво магістральних водогонів, а також 3,6 млрд грн на регіональні 47 проєктів. На компенсацію за програмою "єВідновлення" спрямовано 8,4 млрд, на відновлення 165 багатоповерхівок - більше ніж 5 млрд грн, а на відновлення низки постраждалих населених пунктів у межах експериментального проєкту - 3,35 млрд.

Бюджетна програма "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" передбачена законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" у складі спецфонду держбюджету для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення). Джерелом її формування визначено кошти, отримані у зв'язку з виконанням закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" і закону "Про санкції" (п. 8 ст. 11), а також залишок коштів, джерелом формування яких були надходження до Фонду ліквідації у 2022-2023 роках (п. 5 ст. 12).