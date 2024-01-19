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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд - Шмигаль

17:59 19.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України виділив 17,5 млрд грн на облаштування оборонних інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Ідеться про 17,5 млрд грн, які буде спрямовано на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, кошти виділяються профільним відомствам і державним адміністраціям. "Продовжуємо роботу для перемоги та успішного європейського майбутнього України", - додав глава уряду.
За матеріалами: Економічна правда
 

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