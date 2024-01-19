У Міноборони виникли проблеми з одним із найбільших постачальників продуктів

У Міністерства оборони виникли проблеми з одним з найбільших постачальників продуктів. Про це повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко після позапланової перевірки складів деяких військових частин на сході України.

"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні. Компанія перемогла у десяти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням", - розказав заступник міністра.

Фото: Міноборони

Він сказав, що, відповідно до умов договору, Міністерство оборони має право змінити постачальника.

"Частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях", - сказав він.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукти. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти компанія також має виплатити компенсацію.

Назву компанії міністерство не вказує, але кілька днів тому Богдана Ярова (членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, радниця іншого заступника міністра Дмитра Кліменкова) розказала про претензії Міноборони до Трейд Граніт Інвест.

"Компанія виграла за конкурентними цінами, з нормальними документами десять лотів. Здавалось би, великий обʼєм, працюйте. [Але] проблема в тому, що вже тижні Міністерство оборони, командування Сил логістики, "Тил" ведуть переговори, садять операторів на контроль постачання в режимі 24/7, знову ведуть переговори, пишуть листи, виставляють претензії. Складають акти. Про що? Правильно. Про недопостачання харчових продуктів, а місцями й непостачання", - написала вона у Facebook.