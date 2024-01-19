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АНАЛІТИКА

Підтримка бізнесу: банки видали кредитів за держгарантіями майже на ₴104 мільярди

17:08 19.01.2024 |

Економіка

Підтримка бізнесу: банки видали кредитів за держгарантіями майже на &#8372;104 мільярди

 

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 32,6 тис. кредитів на 103,8 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 32 619 кредитів на загальну суму 103,8 млрд грн, з яких у 2023 році - 13 658 кредитів на 44,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 січня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 900 кредитів на суму близько 67 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 31,4 млрд гривень. Це близько 71% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

При цьому в грудні 2023 року укладено 1 081 кредитний договір на суму близько 4,8 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі майже 2,5 млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 січня поточного року під державні гарантії на портфельній основі, продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк» - наразі обслуговується 12 922 кредити на загальну суму понад 23,5 млрд грн, що становить 70% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» - 2 719 кредити на майже 10,9 млрд грн (відповідно - 89% від ліміту банку).

Підтримка бізнесу: банки видали кредитів за держгарантіями майже на &#8372;104 мільярди

 

Як повідомлялося, програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії.

Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.
 

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