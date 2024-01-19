Допомога Силам оборони: Українці подали більше 1000 технологічних розробок через кластер Brave1

Учасники кластеру Brave1 подали вже 1010 defense-tech розробок, майже половина яких отримала пріоритетний статус для Сил оборони.

"Учасники кластера Brave1 подали вже понад тисячу розробок, які можуть допомогти військовим на полі бою. 481 з цих розробок отримала статус BRV1 - тобто вони пріоритетні для Сил оборони України", - повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробників підтримують на всіх етапах: тестування продуктів, підтримка в процесі кодифікації за стандартами НАТО, допомога з масштабуванням та легалізацією, пітчі перед інвесторами, участь у хакатонах та мітапи, грантове фінансування.

"Маєте інноваційний проєкт, який допоможе нашим захисникам і захисницям? Подавайте його на платформі Brave1! Неважливо, на якому рівні готовності продукт чи сервіс, - концепція, MVP, рання стадія, зрілі виробники", - закликав Федоров.



