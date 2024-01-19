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АНАЛІТИКА

Румунські фермери розблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску «Красноїльськ»

 

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ППр "Красноїльськ".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

У ДПСУ нагадують, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Також за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, на території Румунії у бік України в напрямку пункту пропуску "Порубне" черга з вантажних транспортних засобів становить приблизно 400 авто.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Румунія
 

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