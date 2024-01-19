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Ринок деревини торік зріс на третину - експерт
10:20 19.01.2024 |
У 2023 році обсяги торгів на ринку деревини зросли на 30-40% порівняно з попереднім роком.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник генерального директора ТОВ «Українська енергетична біржа» Костянтин Шевчук.
"За попередніми даними нашого річного звіту, ми відзначаємо зростання ринку деревини приблизно на 30-40% порівняно з 2022 роком", - сказав Шевчук.
За його словами, на результат вплинуло кілька факторів, зокрема, збільшення кількості учасників.
"На сьогодні їх уже налічується більше 4 тисяч - від великих до дрібних", - зазначив Шевчук.
При цьому, уточнив він, у різних сегментах деревини спостерігається різноспрямована динаміка. В категорії особливо цінних порід та паливної групи зафіксовано зростання обсягів торгів, в інших категоріях є певне падіння.
"Це залежало не тільки від внутрішніх факторів, а й від зовнішніх. На зовнішніх ринках цього року, на жаль, відбулося просідання як цін, так і попиту на деревину. Але вітчизняний ринок деревини нарешті вийшов із тіні, обсяги внутрішньої ринкової торгівлі стали більш прозорими, тому й динаміка торгів виявилася більш позитивною", - підкреслив Шевчук.
Як повідомляв Укрінформ, зі світових ринків витісняють представників росії та білорусі як постачальників деревини. В України є шанс зайняти їхнє місце, що дозволить створити індустрію з оборотом до 10 млрд доларів і десятками тисяч робочих місць.
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