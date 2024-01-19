Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок деревини торік зріс на третину - експерт

10:20 19.01.2024 |

Економіка

 

У 2023 році обсяги торгів на ринку деревини зросли на 30-40% порівняно з попереднім роком.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник генерального директора ТОВ «Українська енергетична біржа» Костянтин Шевчук.

"За попередніми даними нашого річного звіту, ми відзначаємо зростання ринку деревини приблизно на 30-40% порівняно з 2022 роком", - сказав Шевчук.

За його словами, на результат вплинуло кілька факторів, зокрема, збільшення кількості учасників.

"На сьогодні їх уже налічується більше 4 тисяч - від великих до дрібних", - зазначив Шевчук.

При цьому, уточнив він, у різних сегментах деревини спостерігається різноспрямована динаміка. В категорії особливо цінних порід та паливної групи зафіксовано зростання обсягів торгів, в інших категоріях є певне падіння.

"Це залежало не тільки від внутрішніх факторів, а й від зовнішніх. На зовнішніх ринках цього року, на жаль, відбулося просідання як цін, так і попиту на деревину. Але вітчизняний ринок деревини нарешті вийшов із тіні, обсяги внутрішньої ринкової торгівлі стали більш прозорими, тому й динаміка торгів виявилася більш позитивною", - підкреслив Шевчук.

Як повідомляв Укрінформ, зі світових ринків витісняють представників росії та білорусі як постачальників деревини. В України є шанс зайняти їхнє місце, що дозволить створити індустрію з оборотом до 10 млрд доларів і десятками тисяч робочих місць.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,7094
  0,1883
 0,50
EUR
 1
 41,0146
  0,1954
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7154  0,14 0,37 38,3327  0,15 0,39
EUR 41,0827  0,21 0,52 41,8996  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5200  0,23 0,62 37,5500  0,26 0,69
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес