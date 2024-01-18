В Україні внесли до переліку спонсорів війни швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut

Нацагентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного світового виробника шоколаду - швейцарську компанію Barry Callebaut.

Як передає Укрінформ, про це повідомило НАЗК.

За даними агентства, Barry Callebaut продовжує утримувати в Росії три свої фабрики та сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ компанія доставляла в РФ шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Свою продукцію вона постачала, зокрема, кондитерській фабриці, шоколад якої входить до складу сухпайків російської армії.

Barry Callebaut виробляє товари під брендами Sicao і Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлений із її продукції.

У Росії Barry Callebaut працює понад 15 років. На території країни-агресора вона має три фабрики й «Академію шоколаду». Остання розташована в московському бізнес-центрі Alcon та є другою за розмірами серед подібних закладів компанії.

На території Російської Федерації Barry Callebaut здійснює свою діяльність через товариства з обмеженою відповідальністю «Барри Каллебаут НЛ Раша» та «Барри Каллебаут Калининград». У 2022 році вони разом сплатили до бюджету РФ податків на понад 33 млн доларів.

«Барри Каллебаут НЛ Раша» є засновником закритого акціонерного товариства «Инфорум-Пром» і ТОВ «Гор Трейд». У 2022 році вони сплатили Росії податків на майже 500 тисяч доларів.

У листопаді 2022 року французьке представництво компанії Barry Callebaut COCOA AG здійснило поставку своєї продукції (какао-пасту, олію) російській кондитерській фабриці «Верность Качеству» на близько 180 тисяч доларів. Шоколад саме цієї фабрики входить до сухпайків армії РФ.

Встановлено, що Barry Callebaut продовжує брати активну участь в імпортно-експортних операціях з Росією. Так, протягом 2023 року на російський ринок компанія імпортувала товарів на суму понад 94 млн доларів, що більш ніж утричі перевищує показники попереднього року. Серед імпортованих товарів - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир із Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії та Іспанії.

Невдовзі після початку Росією повномасштабної війни у Barry Callebaut заявили про постачання країні-агресору товарів першої необхідності, аргументувавши це тим, нібито шоколад є «частиною щоденного раціону багатьох». Як зауважили в НАЗК, таке твердження є маніпулятивним, оскільки, відповідно до законодавства Російської Федерації, до продовольчих товарів першої необхідності не належать ані шоколад, ані какаомісткі продукти харчування.

Виконавчий директор компанії Пітер Бун зі свого боку стверджував, буцімто «військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом».

«Це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію», - заявив він.

За інформацією НАЗК, жодних спроб засудити розв'язану Росією проти України війну від керівництва Barry Callebaut не було.

Компанія продовжує активно підтримувати російську економіку, спонсоруючи таким чином агресію проти України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway.