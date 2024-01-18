Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО

14:17 18.01.2024 |

Економіка, Право

 
В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО. Зокрема, наразі разглядаються декілька підходів, хоча перевага надається "європейському" варіанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Перегляд механізму зарахування ПДФО покликаний зменшити диспропорції в розвитку громад, що є одним з ключових принципів Європейського Союзу і зобов'язанням України на шляху до членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Декілька підходів, перевага - у "європейського"

Наразі у Верховній раді зареєстровано 16 законодавчих ініціатив, які пропонують різні підходи до цього питання. Міністерство відновлення надає перевагу практиці, яка застосовується в країнах ЄС, а саме, нарахуванню ПДФО за місцем реєстрації платника податку.

"При цьому рішення має бути зваженим і базуватися на чітких розрахунках впливу на розвиток громад", - йдеться на порталі.

Для чого потрібна зміна механізму?

Передбачається, що зміна механізму зарахування ПДФО за місцем реєстрації дозволить значно підвищити надходження до бюджетів невеликих за чисельністю громад.

"Адже часто мешканці невеликих громад працюють у великих містах, сплачуючи ПДФО в їхні бюджети. В результаті виникає значна диспропорція в надходженнях у бюджети громад, що безпосередньо впливає на їхній розвиток", - додають на Урядовому порталі.

Закон про спрямування податків з військових на оборону

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів і снарядів.

20 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

В листопаді минулого року Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати. Цього ж місяця його підписав президент Володимир Зеленський.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,7094
  0,1883
 0,50
EUR
 1
 41,0146
  0,1954
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8556  0,11 0,28 38,4811  0,14 0,37
EUR 41,2956  0,11 0,27 42,0956  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7550  0,15 0,40 37,8100  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес