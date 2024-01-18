В Україні розробили роботизований комплекс «Мураха»

На Тернопільщині розробили наземний роботизований комплекс «Мураха» для військових.

Про це розповів виданню «Суспільне» керівник проєкту «Роботизовані комплекси» Ігор Чайківський.

За його словами, апарат на дистанційному керуванні може долати відстань до 15 кілометрів і більше. Комплекс «Мураха» на 80% складається з деталей українського виробництва.

«Після роботизованого комплексу "Мураха" наступний буде менший. Це комплекс "Міньйон", він у 4 рази менший, компактніший», - розповіли розробники.

Комплекс «Мураха» створили для того, щоб дистанційно вивозити бійців з поля бою, підвозити воду, продукти чи інші вантажі.





Назвали його так, бо він має вагу 350 кілограмів, але може везти тонну вантажу.

«Це досить потужна установка для евакуації. Працює від однієї або двох електробатарей ємністю 6, 8 або 13,6 кВт. Такої системи повинно вистачати приблизно на 30-40 кілометрів. Її ще доповнять системами радіозв'язку і відеоспостереження», - каже керівник проєкту.

В комплексі є функція «вперед» і «назад» та функція «розворот на місці» в одну сторону і в іншу. Заряджається «Мураха» від розетки або генератора.

Одне з цікавих інженерних рішень - це борти трапу, які розробили й спроєктували українські інженери.

Борти доволі легко перетворюються на трапи для того, щоб цю платформу можна було зняти з пікапа або заїхати назад на пікап.

Орієнтовна вартість повного комплексу буде становити в межах 620-650 тисяч гривень в залежності від додаткових укомплектувань.