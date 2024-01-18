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Від початку року юридичні особи придбали на ринку землі майже 70 ділянок
12:30 18.01.2024 |
Від початку року юридичні особи придбали на ринку землі майже 70 ділянок.
Про це ЕП повідомили у Міністерстві агрополітики.
З 1 січня в Україні запустився другий етап земельної реформи, з рамках якого юридичні особи отримали право купувати землю обсягом. Дотепер таке право мали лише фізичні особи. Крім того, для обох категорій зросли ліміти землі "в одні руки" - зі 100 га до 10 тис га.
На 18 січня бізнесом було придбано 68 ділянок загальною площею 216 га. Таким чином, середній розмір проданої ділянки становить 3,2 га. Як писала ЕП, ділянки в Україні переважно невеликі і в середньому мають розмір до 10 га.
Переважно бізнес купує землю у фізосіб, які придбали її у ході попереднього етапу реформи (вторинний продаж) - так власників змінили 59 ділянок. Первинний продаж є меншістю, у початкових власників придбали лише 9 ділянок.
Раніше міністр агрополітики Микола Сольський повідомляв, що за перший тиждень січня не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.
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