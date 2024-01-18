Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною

Румунські фермери почали блокаду КПП "Дяково-Халмеу", руху вантажівок нема взагалі.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

"Станом на сьогоднішній ранок 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» їхні фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів зі сторони України. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою", - повдіомила вона.

З її слів, наразі рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових транспортних засобів.

Як зазначають на митниці, терміни блокади кордону румунськими фермерами наразі не відомі.

На митниці також зазначають, що станом на ранок 18 січня на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі - 607.

За минулу добу на цьому КПП оформлено та пропущено: на виїзд з України - 138 т/з, на в'їзд - 105 т/з.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску "Сірет". 15 січня також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».

Сьогодні вранці речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що унаслідок блокування пунктів пропуску на румунському кордоні через Порубне та Красноїльськ проходять одиниці транспортних засобів на добу.