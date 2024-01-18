Обмежень у перетині польсько-українського кордону немає - Демченко

На польсько-українському кордоні рух через пункти пропуску не обмежується і доволі інтенсивний.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"На польсько-українському кордоні ситуація на даний момент вирішена, всі напрямки, які блокувалися, вже розблоковані... Зараз рух доволі інтенсивний. Наприклад, якщо через найбільший інфраструктурний напрямок пункту пропуску "Ягодин" під час блокування кордон перетинали 100-150 вантажівок в обох напрямках, то за минулу добу кількість перетинів становить понад 1100 вантажівок", - зазначив Демченко.

Також, за його словами, триває рух транспорту через пункти пропуску "Рава-Руська", "Краківець".

Станом на ранок у всіх чотирьох розблокованих пунктах пропуску є черги, але вони значно менші. "На всіх цих чотирьох напрямках в чергах перебувають 1100 вантажівок... Але при такій інтенсивності перебування у черзі буде не таким тривалим" - додав Демченко.

По напрямку пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, у черзі стоять 420 вантажних засобів. На кордоні з Угорщиною - у пункті пропуску "Тиса" - трохи більше 500 вантажівок, але це, за словами Демченка, наслідки попередніх спроб блокування пунктів пропуску, коли водії шукали можливості перетнути кордон.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу пунктів пропуску на кордоні з Україною. Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.