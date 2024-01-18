Україні потрібна більша підтримка Заходу, щоб не вмикати «друкарський верстат» - ЄБРР

Україна потребує фінансової та військової підтримки, щоб Київ не вдавався до «друкування грошей», аби утримати економіку на плаву.

Про це сказала головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Беата Яворчик у Давосі, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Вона зазначила, що економічна ситуація в Україні складна, попри те, що минулого року зростання становило трохи менш як 5%.

«Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до «друкарського верстата»», - сказала Яворчик.

Вона відзначила «дуже хорошу роботу» українського уряду щодо забезпечення макроекономічної стабільності.

«Нам потрібно підтримати Україну не тільки у військовому відношенні, а й через бюджетну підтримку», - додала вона.

Яворчик повідомила, що ЄБРР планує інвестувати в Україну від 7,5 до 15 млрд євро впродовж наступних п'яти років, зосередившись на підтримці приватного сектору.

Вона додала, що існує «значний ризик», враховуючи ймовірність продовження війни, що економіка може бути підірвана.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у 2023 році не здійснював емісію гривні для покриття бюджетного дефіциту. Водночас міжнародне фінансування залишається критично важливим для держбюджету, заявив глава НБУ Андрій Пишний.