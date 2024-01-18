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Остаточний розмір індексації пенсій визначать у лютому - Мінсоцполітики
23:12 17.01.2024 |
Оголошений розмір індексацій пенсій на рівні 13% є попередньою цифрою; остаточно він буде відомий ближче до кінця лютого.
Про це під час пресконференції в Укрінформі, присвяченій підсумкам роботи Міністерства соціальної політики у 2023 році, повідомила перший заступник міністра Дарія Марчак.
«Індексація пенсій планується. Проте 13% - це попередня цифра, яку ми рахували в серпні, подаючи проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2024 рік. Остаточний розмір індексації буде порахований, коли надійдуть показники розміру середньої заробітної плати за 2023 рік, що відбудеться у другій половині лютого. Тоді ми побачимо точні дані, щоб розрахувати відсоток індексації», - повідомила Марчак.
За словами представниці Мінсоцполітики, згідно із базовим планом, перерахунок пенсій має відбутися з 1 березня 2024 року. З 1 квітня планується переглянути і розміри виплат для працюючих пенсіонерів.
«Торік з 1 липня ми ще проіндексували пенсії для державних і місцевих службовців. Цього року також плануємо це зробити, але, звичайно, все це буде залежати від динаміки надходження ЄСВ - чи будемо ми виправдовувати ті планові показники, які нам довело Міністерство фінансів», - додала Марчак.
Також у 2024 році будуть збережені і так звані «вікові доплати» пенсіонерам.
«Що стосується додаткових виплат пенсіонерам за досягненням ними 70, 75 та 80 років, вони продовжують здійснюватися. Так само як і «дотяжки» до мінімуму (гарантований мінімальний, залежний від віку, розмір пенсії. - ред.). На додаток, в цьому році ми плануємо проіндексувати цю мінімальну гарантію», - сказала перший заступник міністра.
Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становить 5 385 грн, при цьому 51% пенсіонерів отримують виплати, які не перевищують 4 000 грн.
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