Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чорноморським гуманітарним коридором прийшли вже понад 500 суден - Брінк

 

Чорноморським гуманітарним коридором на сьогодні пройшли 515 суден, доставивши 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні 515 суден безпечно пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, доставивши на світові ринки 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів. Це велике досягнення, яке допомагає працівникам і бізнесу та дає змогу українській економіці зростати, незважаючи на жахливу війну, яку розв'язала Росія», - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Туреччині Василь Боднар відзначав, що коридор, що діє сьогодні, дає ширші можливості за обсягом та кількістю товарів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8977
  0,0270
 0,07
EUR
 1
 41,2100
  0,0748
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9620  0,10 0,26 38,6228  0,15 0,37
EUR 41,4080  0,35 0,85 42,2952  0,31 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9050  0,02 0,04 37,9400  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес