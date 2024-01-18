Чорноморським гуманітарним коридором прийшли вже понад 500 суден - Брінк

Чорноморським гуманітарним коридором на сьогодні пройшли 515 суден, доставивши 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні 515 суден безпечно пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, доставивши на світові ринки 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів. Це велике досягнення, яке допомагає працівникам і бізнесу та дає змогу українській економіці зростати, незважаючи на жахливу війну, яку розв'язала Росія», - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Туреччині Василь Боднар відзначав, що коридор, що діє сьогодні, дає ширші можливості за обсягом та кількістю товарів.