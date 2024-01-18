Фінансові новини
- |
- 18.01.24
- |
- 03:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чорноморським гуманітарним коридором прийшли вже понад 500 суден - Брінк
18:04 17.01.2024 |
Чорноморським гуманітарним коридором на сьогодні пройшли 515 суден, доставивши 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів.
Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, передає Укрінформ.
«Станом на сьогодні 515 суден безпечно пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, доставивши на світові ринки 16,5 мільйона тонн зерна та інших вантажів. Це велике досягнення, яке допомагає працівникам і бізнесу та дає змогу українській економіці зростати, незважаючи на жахливу війну, яку розв'язала Росія», - наголосила вона.
Як повідомляв Укрінформ, посол України в Туреччині Василь Боднар відзначав, що коридор, що діє сьогодні, дає ширші можливості за обсягом та кількістю товарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
|Україна вперше успішно застосувала вночі «гібридну» ППО проєкту FrankenSAM - Камишін
|Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА
|«Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу». Історична промова міністра оборони Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Остаточний розмір індексації пенсій визначать у лютому - Мінсоцполітики
|Нафта продовжує дешевшати, Brent близько $77,1 за барель
|Росіяни допустили МАГАТЕ до енергоблоку №6 Запорізької АЕС
|Чорноморським гуманітарним коридором прийшли вже понад 500 суден - Брінк
|Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яким сплачуватиметься компенсація
|Україна почала виробляти артсистеми за стандартами НАТО, удвічі збільшила випуск боєприпасів - Камишін
Бізнес
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ