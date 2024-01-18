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АНАЛІТИКА

Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яким сплачуватиметься компенсація

17:13 17.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.

Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

Зокрема, встановлюється обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:

* не більше 150 кв. м для квартири,
* не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна фіксуватимуть площу об'єкта зруйнованого майна, що перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

"Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами", - ідеться в тексті постанови.

Нагадуємо:

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "еВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.

Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

З грудня було розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості:

* максимум 350 тис. грн для квартири

* 500 тис. грн - для приватного будинку.

З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло мають виплачувати українцям, які відремонтували його власним коштом.

З 1 серпня 2023 року в "Дії" стартувало приймання заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії". Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом по Україні становить 2 млн грн.

На надання компенсацій за програмою "еВідновлення" у травні 2023 року було виділено 4,433 млрд грн, у листопаді - ще 1,5 млрд (на компенсацію пошкодженого майна) і 2,5 млрд грн (на компенсацію знищеного майна).

За даними Мінвідновлення, станом на 17 січня 2024 року вже 95 українських сімей оформили угоди з купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло. У роботі комісій при органах місцевого самоврядування - понад 8 тис. заявок на компенсацію.
За матеріалами: Економічна правда
 

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