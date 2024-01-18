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Україна почала виробляти артсистеми за стандартами НАТО, удвічі збільшила випуск боєприпасів - Камишін
16:52 17.01.2024 |
Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО і вдвічі збільшила випуск боєприпасів, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на панельній дискусії в Українському домі в Давосі в середу.
За його словами, розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), розширюється виробництво дронів і тепловізорів.
"Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО. Як сказав мій президент (президент України Володимир Зеленський - ІФ-У), ми вже починаємо це робити. Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", - сказав Камишін.
За його словами, потреба в компонентах, яких дуже бракує, закриватиметься шляхом створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами.
"Не вистачає компонентів, не вистачає вибухових речовин. Тому ми маємо приділяти увагу спільному виробництву з європейськими та американськими компаніями. Упевнений: спільні зусилля дадуть відповідні результати", - сказав міністр.
Він повідомив, що Україна активно розвиває напрямок ППО, створюючи гібридні установки.
"Звичайно, будь-яка система ППО, якщо нову розвивати, потребує тривалого часу... І щоб не чекати роками, ми створили саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або, скажімо, брали західні ракети, західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети", - розповів Камишін.
Він висловив подяку європейським, американським стратегічним партнерам, які допомагали Україні з посиленням ППО. "Це допомогло нам врятувати життя", - констатував Камишін.
Крім того, за його словами, в Україні великими темпами розвивається виробництво дронів.
"Якби ви хотіли купити що-небудь, зроблене в Україні рік тому, вам би небагато вдалося. Були деякі марки, але достатньої майстерності не було. Цей рік (2023-й - ІФ-У) довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює", - заявив міністр.
При цьому він повідомив, що витрати на випуск дронів значно скоротилися: зокрема, на виробництво FPV-дронів вони впали з $1 тис. до $500. А найдешевші дрони, які виробляються в країні, коштують $300. Розвивається і виробництво тепловізорів.
Камишін також повідомив, що ЗСУ активно застосовують на полі бою роботизовані установки.
"Робособаки є. У нас є один центр, який захищений іноземними дронами. Командний центр. І росіяни не розуміють, що насправді вони борються з роботами, а не з військовими частинами, підрозділами", - сказав Камишін.
Водночас він повідомив, що більшість виробників, які працюють в оборонному секторі України, приватні: 190 із 200 компаній недержавної форми власності.
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