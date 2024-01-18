Ринок металопрокату України у 2023 р. зріс у 2,2 раза, частка імпорту становила майже третину

Українські підприємства у 2023 році наростили споживання металопрокату в 2,19 раза порівняно з 2022 роком - до 3 млн 505,6 тис. тонн.

Згідно з пресрелізом об'єднання "Укрметалургпром", за цей період імпортовано 1 млн 118,6 тис. тонн, або 31,91% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

За даними ОП "Укрметалургпром", у 2023 році українські метпідприємства виробили 5,37 млн тонн металопрокату (100,4% відносно 2022 р.), з яких, за інформацією Експертно-наукової ради "УАВтормет", експортовано близько 2,99 млн тонн, або 55,6%. У 2022 році частка експорту становила 81,7% (4,37 млн тонн за загального виробництва металопрокату 5,35 млн тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках минулого року становить 40,30%, що помітно нижче за показник аналогічного періоду 2022-го (43,45%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках за 2023 рік також помітно вища за показник роком раніше (40,41% і 36,34% відповідно). При цьому частка сортового прокату зіставна з показником за попередній аналогічний звітний період (19,53% у 2023 році проти 20,21% у 2022-му.).

"У 2023 році ємність внутрішнього ринку становила 3505,6 тис. тонн металопрокату, з яких 1118,6 тис. тонн, або 31,91% припадає на імпорт. У 2022 році ємність внутрішнього ринку становила 1598,6 тис. тонн, з яких 621,6 тис. тонн, або 38,88% імпортовано. Таким чином, за 2023 рік спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку до 2022 року на 119,29% з одночасним скороченням частки імпортної складової на 6,98%", - констатується в інформації об'єднання.

Структура імпорту минулого року, як і раніше, характеризується значним домінуванням плоского прокату над сортовим (76,08% і 23,87% відповідно); у 2022 році домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 68,69% і 30,41%).

Основними експортними ринками української металопродукції у 2023 році, за даними "УАВтормет", є країни Європейського союзу (82,0%) та іншої Європи (7,5%).

Серед металургійних імпортерів за 2023 р. перше місце посідають інші країни Європи (42,4%), на другому - ЄС-27 (37,3%), на третьому - країни Азії (18,2%).