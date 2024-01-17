Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні поменшало пенсіонерів. Більш ніж половина отримує до 4000 грн – Opendatabot

13:54 17.01.2024 |

Економіка

В Україні поменшало пенсіонерів. Більш ніж половина отримує до 4000 грн – Opendatabot

 

Чисельність пенсіонерів в Україні скоротилася на 1,6% або на 171 384 особи до 10,51 млн осіб за 2023 рік. Про це повідомляє Opendatabot.

За два роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 324 580 осіб.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Зменшилась і кількість тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. Кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла.

Більшість пенсіонерів - 51% - отримують виплати менше ніж 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії (5385,25 грн на початок 2024 року). Середній розмір пенсії зріс протягом року на 16,5%.

Найбільші виплати отримують пенсіонери у столиці - 7248 грн, а найменші - у Тернопільській області - 4070 грн.

Понад 8 мільйонів пенсіонерів отримують виплати через банк. 90% із них довірили свої пенсії державним банкам: ПриватБанк (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився Райффайзен із часткою 3,7%. На решту українських банків припадає лише 6,3% пенсіонерів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9247
  0,0606
 0,16
EUR
 1
 41,2848
  0,1915
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9620  0,10 0,26 38,6228  0,15 0,37
EUR 41,4080  0,35 0,85 42,2952  0,31 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9050  0,02 0,04 37,9400  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес