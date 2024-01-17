Фінансові новини
- |
- 17.01.24
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні поменшало пенсіонерів. Більш ніж половина отримує до 4000 грн – Opendatabot
13:54 17.01.2024 |
Чисельність пенсіонерів в Україні скоротилася на 1,6% або на 171 384 особи до 10,51 млн осіб за 2023 рік. Про це повідомляє Opendatabot.
За два роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 324 580 осіб.
Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Зменшилась і кількість тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. Кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла.
Більшість пенсіонерів - 51% - отримують виплати менше ніж 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії (5385,25 грн на початок 2024 року). Середній розмір пенсії зріс протягом року на 16,5%.
Найбільші виплати отримують пенсіонери у столиці - 7248 грн, а найменші - у Тернопільській області - 4070 грн.
Понад 8 мільйонів пенсіонерів отримують виплати через банк. 90% із них довірили свої пенсії державним банкам: ПриватБанк (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився Райффайзен із часткою 3,7%. На решту українських банків припадає лише 6,3% пенсіонерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу». Історична промова міністра оборони Британії
|Макрон відвідає Україну в лютому для підписання безпекової угоди
|Німеччина надасть Україні зброї у 2024 році на понад 7 млрд євро
|Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ
|Мінінфраструктури: Україна разом із ЄС готує «якісь запобіжники» проти нових перекриттів кордону
|В Україні поменшало пенсіонерів. Більш ніж половина отримує до 4000 грн – Opendatabot
|Продажі гібридних авто за рік зросли у понад двічі. Найпопулярніші моделі
|ЄС і Німеччина нададуть гранти по 10 тисяч євро українським підприємствам
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.01.24
Бізнес
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях