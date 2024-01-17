В Україні поменшало пенсіонерів. Більш ніж половина отримує до 4000 грн – Opendatabot

Чисельність пенсіонерів в Україні скоротилася на 1,6% або на 171 384 особи до 10,51 млн осіб за 2023 рік. Про це повідомляє Opendatabot.

За два роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 324 580 осіб.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Зменшилась і кількість тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. Кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла.

Більшість пенсіонерів - 51% - отримують виплати менше ніж 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії (5385,25 грн на початок 2024 року). Середній розмір пенсії зріс протягом року на 16,5%.

Найбільші виплати отримують пенсіонери у столиці - 7248 грн, а найменші - у Тернопільській області - 4070 грн.

Понад 8 мільйонів пенсіонерів отримують виплати через банк. 90% із них довірили свої пенсії державним банкам: ПриватБанк (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився Райффайзен із часткою 3,7%. На решту українських банків припадає лише 6,3% пенсіонерів.